السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 185

النقب / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، وذلك للمرة الــ185 على التوالي.

واقتحمت القوات الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر قرية العراقيب وحاصرتها وشردت أهلها في العراء رغم حالة الطقس الباردة، ووفرت الحراسة للجرافات وسيارات الدفاع الرباعي التي قامت بهدم الخيام ومنازل الصفيح، إذ تأتي عملية الهدم بعد 48 ساعة من انتخابات الكنيست الـ24.

وقبل إجراء انتخابات الكنيست وتحديد في يوم 11 آذار/مارس الجاري، هدمت السلطات الإسرائيلية منازل وخيام قرية العراقيب.

وهذه المرة الرابعة التي تهدم السلطات الإسرائيلية منازل الصفيح وخيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء السائدة ورغم جائحة كورونا.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ عام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، الأمر الذي يرفضه الأهالي مؤكدين تشبثهم بأرضهم وعدم تركها.