الاحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة خلال شباط

رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهر شباط الماضي.

وبين الإحصاء في بيان، اليوم الخميس، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر شباط 2021 مقارنة بشهر كانون ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 108.57 مقارنة بـ 108.74 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.25%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.23%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2021 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر شباط 2021 مقارنة بشهر كانون ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 108.20 مقارنة بـ 108.39 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.25%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2021 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.45% خلال شهر شباط 2021 مقارنة بشهر كانون ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 107.83 مقارنة بـ 108.31 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.69%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.23%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2021 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر شباط 2021 مقارنة بشهر كانون ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.53 مقارنة بـ 107.97 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.62%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.17%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2021 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.33% خلال شهر شباط 2021 مقارنة بشهر كانون ثاني 2021، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 117.63 مقارنة بـ 118.02 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.93%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.04 مقارنة بـ 110.06 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 121.53 مقارنة بـ 121.64 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر شباط 2021 مقارنة بشهر كانون ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.10 مقارنة بـ 109.14 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).