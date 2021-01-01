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الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 185

الخميس 25 مارس 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 185



بئر السبع/سما/

هدمت السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة، صباح اليوم الخميس، بواسطة سيارة الدفع الرباعي والجرافات مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، وذلك للمرة 185 على التوالي.

واقتحمت القوات الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر قرية العراقيب وحاصرتها وشردت أهلها في العراء رغم حالة الطقس الباردة، ووفرت الحراسة للجرافات وسيارات الدفاع الرباعي التي قامت بهدم الخيام ومنازل الصفيح، إذ تأتي عملية الهدم بعد 48 ساعة من انتخابات الكنيست الـ24.

وقبل إجراء انتخابات الكنيست وتحديد في يوم 11 آذار/مارس الجاري، هدمت السلطات الإسرائيلية منازل وخيام قرية العراقيب.

وهذه المرة الرابعة التي تهدم السلطات الإسرائيلية منازل الصفيح و خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء السائدة ورغم جائحة كورونا في البلاد.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، الأمر الذي يرفضه الأهالي مؤكدين تشبثهم بأرضهم وعدم تركه

#بئر السبع #قرية العراقيب #الاحتلال #هدم

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