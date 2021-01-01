حملة اعتقالات واسعة تطال 20 مواطناً من الخليل وبيت لحم

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطناً من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، ومواطنين من مخيم الدهيشة في بيت لحم، ومواطناً من قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال الخليل واعتقلت سعيد علي عصافرة، ونمر عبد القادر عصافرة، ومحمد علي عصافرة، ومحمد يوسف عصافرة ، ورامي عيسى عصافرة، ومراد محمود عصافرة، وعبد المهدي بدوي الزهور، ويوسف عبد الهادي عصافرة، وعمرو عبد الهادي عصافرة، ومطيع بدوي الزهور، وسعيد عطية الزهور، وبكر محمد عصافرة، وبسام عطية الزهور(55 عاما) وأمير بسام الزهور(30 عاما) وباسم حمد بدوي الزهور (40 عاما) وأحمد نائل عصافرة (20 عاما) وطلحة محمد عبد العزيز الزهور (36 عاما) وعزام محمد مسلم عصافرة (52 عاما) ومحمد عزام عصافرة (26 عاما)، وصبري عبد القادر الزهور(55 عاما)، وفتشت منازل المعتقلين وذويهم وعبثت بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال منزلي المواطن عبد الهادي بدوي الزهور، وسعيد بدوي الزهور وعبثت بمحتوياتها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين، وسلمت آخر بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وأفاد مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من المنازل بعد خلع مداخلها الرئيسة واجروا بداخلها تفتيشات دقيقة ونكلوا بالمواطنين واعتقلت المواطن حمزة ناصر أبو عجمية (21 عاماً) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوع وهو لا يزال بحاجة الى العلاج وقد اعتقلته قوات الاحتلال بالرغم من اتكائه على العكازة، كما اعتقلت القوات عبدالله خالد أبو حديد (18 عاماً)، من منزليهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وسلمت من نفس المخيم الشاب عدي عدنان شحادة (25 عاماً) بلاغاً لمقابلة مخابراتها.

وفي رام الله، اعتقلت القوات المواطن رائد عيسى أبو عليا (19 عاماً) من قرية المغير شرق مدينة رام الله، عقب مداهمة منزله في القرية، وتفتيشه، واستجواب ساكنيه.