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ابنة الشيخ عبد الله نمر درويش ..

من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟

الخميس 25 مارس 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هي المرأة التي تقف خلف انتصار "الموحدة" في انتخابات الكنيست ؟



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الخميس، النقاب عن الشخصية الفلسطينية التي ساهمت في تخطى حزب القائمة العربية الموحدة نسبة الحسم.
 
وأطلقت الصحيفة العبرية على الفلسطينية نسيبة درويش لقب "الدينامو"، معتبرة أنها كانت تقف خلف تحقيق القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، انتصارًا مهمًا في انتخابات الكنيست الرابع والعشرين.
 
ووفقًا لموقع واي نت العبري فإن نسيبة درويش "عيسى" ابنة الشيخ عبدالله نمر درويش الرئيس السابق للحركة الإسلامية - الفرع الجنوبي - في الداخل، والذي توفي عام 2017، هي من تقف خلف هذا الانتصار الكبير لحزب القائمة الموحدة التي تمثل الفرع الجنوبي للحركة الإسلامية.
 
ونسيبة درويش من سكان كفر قاسم، قامت في الأسابيع الماضية بنشاطات كبيرة وتنظيم حلقات منزلية لنساء في الوسط العربي وفقًا للموقع الاسرائيلي الذي اعتبر نجاح حزب منصور يُعزى إليها بعد أن نجحت في جذب النساء العربيات للمشاركة بالتصويت.
 
وقالت نسيبة درويش لموقع واي نت، إنها مسرورة جدًا بهذا الفوز للحركة الإسلامية، وأنها موجودة لمساعدة النساء، مشيرةً إلى أن نسب عالية جدًا من النساء العربيات صوتن للحزب.

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