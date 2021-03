أزمة الزمالك ومحمد منير تنتهي بوفاة "الملك"

علق نادي الزمالك المصري، على التصريحات التي أدلى بها الفنان الكبير محمد منير بشأن تراجعه عن تشجيع الفارس الأبيض.

وقال الحساب الرسمي لنادي في تغريدة على حسابه بتويتر، "الملك الحقيقي ليس صائدا للمجد، المشجع المخلص هو الملك الحقيقي".

الزمالك أرفق تغريدته بصورة للعبة الشطرنج تشير إلى وفاة الملك على يد جندي مرسوم عليه ألوان الزمالك، وهي تعريض بمنير الذي اشتهر بقلب "الملك" خلال مسيرته الفنية.

كان المطرب المصري الملقب بالكينج (الملك)، أعلن تراجعه عن تشجيع الزمالك في لقاء تلفزيوني قائلا، "كنت من مشجعي الزمالك".

A true "King" is never a glory hunter. ????

A loyal fan is the TRUE king! ????#ZamalekComesFirst pic.twitter.com/MYH51UNzyt