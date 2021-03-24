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أزمة الزمالك ومحمد منير تنتهي بوفاة "الملك"

الخميس 25 مارس 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة الزمالك ومحمد منير تنتهي بوفاة "الملك"



القاهرة /سما/

علق نادي الزمالك المصري، على التصريحات التي أدلى بها الفنان الكبير محمد منير بشأن تراجعه عن تشجيع الفارس الأبيض.

وقال الحساب الرسمي لنادي في تغريدة على حسابه بتويتر، "الملك الحقيقي ليس صائدا للمجد، المشجع المخلص هو الملك الحقيقي".

الزمالك أرفق تغريدته بصورة للعبة الشطرنج تشير إلى وفاة الملك على يد جندي مرسوم عليه ألوان الزمالك، وهي تعريض بمنير الذي اشتهر بقلب "الملك" خلال مسيرته الفنية.

كان المطرب المصري الملقب بالكينج (الملك)، أعلن تراجعه عن تشجيع الزمالك في لقاء تلفزيوني قائلا، "كنت من مشجعي الزمالك".


وأضاف أنه "حاليا يحب لاعبي النادي الأهلي". وليزيد تأكيده ظهر منير في صور وهو يوقع على قمصان لاعبي الأهلي وكتب عليها "إلى أبنائي كل اللاعبين.. محبتي لكم إلى الأبد، وتسقط العنصرية.. محمد منير".

وعرف عن الفنان محمد منير حبه وتشجيعه لنادي الزمالك طوال حياته، وهو ما سبب صدمة لجماهير الزمالك.


يشار إلى أن محمد منير كان من بين أكثر الموضوعات تداولا على محرك البحث الأمريكي "غوغل" خلال الأسبوع الماضي، بعد عرض لقاء تلفزيوني له في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية.

وتحدث منير في الحديث التلفزيوني عن العديد من الأسرار في حياته، منها عمل شقيقه مع وزير الدفاع الأمريكي، وأن لديه 18 حفيدا، ورأيه في تجديد الخطاب الديني في مصر.

#خناقة الزمالك ومحمد منير #محمد منير #الزمالك

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