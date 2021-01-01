أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم

- أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها، إصابة شابين برصاص الاحتلال في بيرنبالا وهدم 4 منازل في القدس وتجريف أراض شرق بيت لحم ومنع استصلاح أخرى بدير نظام.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:
"الحياة الجديدة":
-اشتية يطلق عددا من المشاريع ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار بقيمة 2.8 مليون دولار.
-الرئيس يعزي نبيه بري بوفاة الشاعر والأديب بلال شرارة.
-الاحتلال يجرح شابين بالرصاص الحي في بيرنبالا ويهد 4 منازل في القدس.
-23 وفاة و 2.032 إصابة بـ"كورونا".
-المالكي: اجماع دولي في مجلس حقوق الانسان على قراري فلسطين.
-نيابة عن الرئيس: سفيرنا لدى النمسا يسلم وسام عرفات للشجاعة للشاب أسامة جودة.
-"الرباعية" تناقش إحياء محادثات سلام "ذات معنى" بهدف التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين.
-السعودية تدين التوسع الاستيطاني وتؤكد استمرار دعمها للقضية الفلسطينية.
-مجلس القضاء الأعلى يعلق العمل بالتعاميم المتعلقة برسوم السندات العدلية.
-المملكة المتحدة تتبرع بـ 12.6 مليون جنيه استرليني إضافي لـ"الأونروا".
*"الأيام":
-"الوباء": 23 وفاة ورصد 2032 إصابة جديدة وتحذير من مخاطر وضع كارثي في القطاع.
-إصابة شابين برصاص الاحتلال في بيرنبالا وهدم ثلاثة منازل ومخزن في القدس المحتلة.
-لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح ثلاث قوائم.
-"الليكود" يصطدم بتعنت ساعر.. لا نتائج حاسمة في انتخابات الكنيست "الرابعة" ومصير نتنياهو قد يكون بيد القائمة الإسلامية.
-تعليقًا على قضية الشيخ جراح واشنطن: من المهم الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب.
-غزة: غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع للمقاومة بعد قذيفة بئر السبع.
-إسرائيل: 679 إصابة جديدة بـ "كورونا" وإقرار قيود في رمضان وعيد الفصح.
-نقابة الأطباء تستأنف فعالياتها الإحتجاجية "لعدم تنفيذ الحكومة بنود الاتفاق بينهما".
"القدس":
-هدم 4 منازل بالقدس وتجريف أراض شرق بيت لحم ومنع استصلاح أخرى بدير نظام.
-معسكر نتنياهو وبينيت 59 مقعدا والسناريو الأرجح التوجه لانتخابات خامسة.
-23 وفاة و2032 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة والقطاع.
-مصادر مطلعة: حماس تستقر على قائمة انتخابية من شخصيات خدماتية وجماهيرية.
-اشتية يطلق عددا من المشاريع ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار.
-679 إصابة جديدة بالوباء في إسرائيل.
-"فايزر" تختبر علاجا جديدا للفيروس.
-حزب ساعر صد محاولات لليكود بفتح قنوات اتصال بينهما.
-نقابة الاطباء تعلن الاضراب تحت وطأة تصاعد منحنى الجائحة.