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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم

الخميس 25 مارس 2021 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم



رام الله/سما/

- أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها، إصابة شابين برصاص الاحتلال في بيرنبالا وهدم 4 منازل في القدس وتجريف أراض شرق بيت لحم ومنع استصلاح أخرى بدير نظام.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

"الحياة الجديدة":

-اشتية يطلق عددا من المشاريع ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار بقيمة 2.8 مليون دولار.

-الرئيس يعزي نبيه بري بوفاة الشاعر والأديب بلال شرارة.

-الاحتلال يجرح شابين بالرصاص الحي في بيرنبالا ويهد 4 منازل في القدس.

-23 وفاة و 2.032 إصابة بـ"كورونا".

-المالكي: اجماع دولي في مجلس حقوق الانسان على قراري فلسطين.

-نيابة عن الرئيس: سفيرنا لدى النمسا يسلم وسام عرفات للشجاعة للشاب أسامة جودة.

-"الرباعية" تناقش إحياء محادثات سلام "ذات معنى" بهدف التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين.

-السعودية تدين التوسع الاستيطاني وتؤكد استمرار دعمها للقضية الفلسطينية.

-مجلس القضاء الأعلى يعلق العمل بالتعاميم المتعلقة برسوم السندات العدلية.

-المملكة المتحدة تتبرع بـ 12.6 مليون جنيه استرليني إضافي لـ"الأونروا".

*"الأيام":

-"الوباء": 23 وفاة ورصد 2032 إصابة جديدة وتحذير من مخاطر وضع كارثي في القطاع.

-إصابة شابين برصاص الاحتلال في بيرنبالا وهدم ثلاثة منازل ومخزن في القدس المحتلة.

-لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح ثلاث قوائم.

-"الليكود" يصطدم بتعنت ساعر.. لا نتائج حاسمة في انتخابات الكنيست "الرابعة" ومصير نتنياهو قد يكون بيد القائمة الإسلامية.

-تعليقًا على قضية الشيخ جراح واشنطن: من المهم الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب.

-غزة: غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع للمقاومة بعد قذيفة بئر السبع.

-إسرائيل: 679 إصابة جديدة بـ "كورونا" وإقرار قيود في رمضان وعيد الفصح.

-نقابة الأطباء تستأنف فعالياتها الإحتجاجية "لعدم تنفيذ الحكومة بنود الاتفاق بينهما".

"القدس":

-هدم 4 منازل بالقدس وتجريف أراض شرق بيت لحم ومنع استصلاح أخرى بدير نظام.

-معسكر نتنياهو وبينيت 59 مقعدا والسناريو الأرجح التوجه لانتخابات خامسة.

-23 وفاة و2032 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة والقطاع.

-مصادر مطلعة: حماس تستقر على قائمة انتخابية من شخصيات خدماتية وجماهيرية.

-اشتية يطلق عددا من المشاريع ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار.

-679 إصابة جديدة بالوباء في إسرائيل.

-"فايزر" تختبر علاجا جديدا للفيروس.

-حزب ساعر صد محاولات لليكود بفتح قنوات اتصال بينهما.

-نقابة الاطباء تعلن الاضراب تحت وطأة تصاعد منحنى الجائحة.

#الصحف الفلسطينة #الصحافة الفلسطينية

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