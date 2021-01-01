حماس تنعي الدكتور ماجد الفرا

غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأستاذ الدكتور ماجد الفرا "أبو مروان" الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بعد مسيرة حافلة بالعطاء لوطنه ولشعبه ولقضيته ولأمّته.

وقالت الحركة في بيان لها: "لقد كان فقيدنا علمًا من أعلام شعبنا الفلسطيني، وفارسًا من فرسان العلم والمقاومة، ابن مدينة خان يونس المجاهدة، وأحد رموزها".

وأضافت "عمل أستاذًا للعلوم الإدارية في الجامعة الإسلامية بغزة، وعميدًا لكلية التجارة فيها، ثم رئيسًا لفرع الجنوب فيها، ثم نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية، ورئيسًا لمستشفى السلام، وأمين سر هيئة الزكاة الفلسطينية، بالإضافة إلى عشرات المناصب الإدارية والعلمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي".



وتابعت "لقد قدّم الأستاذ الدكتور ماجد رحمه الله نموذجًا في الجندية والقيادة في ميادين العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، والعمل من أجل الإسلام وقضية فلسطين".