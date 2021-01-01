  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير القدس: المدينة تشهد عملية توسع مهولة في عدة مناطق وخاصة في محيط المطار

الخميس 25 مارس 2021 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير القدس: المدينة تشهد عملية توسع مهولة في عدة مناطق وخاصة في محيط المطار



القدس المحتلة/سما/

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الخميس، إنّ الحرب في القدس ماتزال مشتعلة؛ إذ يعمل الاحتلال على احلال المستوطنين مكان المقدسيين، وتشهد المدينة كل يوم عمليات هدم واعمال توسع.

وأضاف، في تصريحات إذاعية عبر صوت فلسطين ، أن "المدينة تشهد عملية توسع مهولة في عدة مناطق وخاصة في محيط مطار القدس". 

وتابع: "نعمل على توثيق كل هذه الانتهاكات اللاانسانية واللاقانونية، وخاصة في الشيخ جراح وبطن الهوى، التي تتعارض مع القانون الدولي".

ولفت أنّ الحكومة الفلسطينية تبذل "جهود حثيثة مع الجانب الأردني من أجل توفير  الوثائق اللازمة، والتي تثبت ملكية أهالي القدس لبيوتهم عبر وزارة الخارجية". 

وفيما يتعلق بحي الشيخ جراح قال: "نحو 28 أسرة مقدسية من حي الشيخ جراح تكابد، منذ زمن طويل، في المحاكم الصهيونية، ونعمل على تعزيز صمودها" مؤكدًا أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) تعمل من أجل توفير كل ما هو متاح من أجل دعم أهالي الشيخ جراح".

#وزير شؤون القدس #فادي الهدمي #القدس المحتلة #الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

معاريف.. نتنياهو يعود من النفق: أموّل هنية في غزة و أتسكع مع منصور عباس في أم الفحم

وفاة الطبيب "محمد أبو رويضة" خلال عمله بمستشفى الأقصى وسط القطاع

كيف نجح غانتس في تحقيق "المفاجأة" بالانتخابات؟

احتمال الذهاب إلى انتخابات خامسة قائم.. الليكود يتبيّن موقف عباس حول قوانين ضد نتنياهو

بعد فرز 89% من الأصوات : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5

الأخبار الرئيسية

860x484 (3)

محدث.. نتائج الانتخابات الإسرائيلية تراوح مكانها بدون حسم ومنصور عباس "ملك الملوك"

860x484 (1)

قناة عبرية : مخاوف خليجية من مشاركة "اليمين المتطرف" بالحكومة الإسرائيلية

جانب من اللقاء

تحدثت عن أزمة كهرباء غزة.. شاهد: حماس تكشف تفاصيل جديدة حول برنامجها الانتخابي

غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة

فلسطين

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

اعلان سما رسائل