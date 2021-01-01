وزير القدس: المدينة تشهد عملية توسع مهولة في عدة مناطق وخاصة في محيط المطار

القدس المحتلة/سما/

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الخميس، إنّ الحرب في القدس ماتزال مشتعلة؛ إذ يعمل الاحتلال على احلال المستوطنين مكان المقدسيين، وتشهد المدينة كل يوم عمليات هدم واعمال توسع.

وأضاف، في تصريحات إذاعية عبر صوت فلسطين ، أن "المدينة تشهد عملية توسع مهولة في عدة مناطق وخاصة في محيط مطار القدس".

وتابع: "نعمل على توثيق كل هذه الانتهاكات اللاانسانية واللاقانونية، وخاصة في الشيخ جراح وبطن الهوى، التي تتعارض مع القانون الدولي".

ولفت أنّ الحكومة الفلسطينية تبذل "جهود حثيثة مع الجانب الأردني من أجل توفير الوثائق اللازمة، والتي تثبت ملكية أهالي القدس لبيوتهم عبر وزارة الخارجية".

وفيما يتعلق بحي الشيخ جراح قال: "نحو 28 أسرة مقدسية من حي الشيخ جراح تكابد، منذ زمن طويل، في المحاكم الصهيونية، ونعمل على تعزيز صمودها" مؤكدًا أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) تعمل من أجل توفير كل ما هو متاح من أجل دعم أهالي الشيخ جراح".