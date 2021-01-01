الانتخابات الاسرائيلية تتصدر عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة /سما/

تصدرت تقارير فرز 90% من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، القضية المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الخميس.

يديعوت أحرنوت :

بعد فرز89% من الأصوات، المعسكرات لازالت مرهونة ببنت وعباس.



نسيبه عيسى من كفر قاسم، الدينمو الذي أخرج ناخبو القائمة الموحدة لصناديق الاقتراع.

غضب في الأحزاب الدينية على تحالف سيموترش ونتنياهو، واعتبروا التحالف على حسابهم.

20 عضو كنيست جديد وصلوا للكنيست في الجولة الانتخابية الرابعة.

هآرتس:

تحليل: السؤال هو من الأكثر براغماتية: شركاء نتنياهو أم خصومه؟.

نتائج الانتخابات حسب المدن: تل أبيب مع لبيد وحيفا مع نتنياهو.

189شكوى في الشرطة الإسرائيلية على تزوير وانتحال شخصية في الانتخابات الإسرائيلية.

المحكمة العليا ستناقش بتشكيلة موسعة الصلاحيات لتفتيش هواتف مستشاري نتنياهو.

مخطط وزارة الصحة: آلاف يمكنهم التجمع للصلاة في عيد الفصح وفي رمضان.

القناة 12 العبرية:

450 ألف صوت يمكن أن تغيّر كل شي، بدء عد المغلفات المزدوجة، وحتى الآن تم عد 4 مليون صوت.

30 امرأة، و20 عضو كنيست جديد في الكنيست الإسرائيلي ال 24.

مخطط المعسكر المضاد لنتنياهو، السيطرة على الكنيست، وسن قانون يمنع من يوجد ضده لوائح اتهام جنائية من تشكيل حكومة.

منصور عباس:” الشريك المفضل هو من يستجيب لمطالبنا”.

حتى الآن كل الخيارات مفتوجة، من سيشكل الحكومة، نتنياهو أم لبيد، وهناك فرصة لنفتالي بنت.

واللا نيوز:

نتنياهو يعمل حساب لأعضاء الكنيست العرب، ويغير المعادلة تجاه خصومه.

بعد فرز 90% من الأصوات، معسكر مؤيدي نتنياهو حصل على 59 مقعداً.

شخصيات رفيعة من الليكود توجهت لمنصور عباس وسألت، هل سيعارض القانون ضد نتنياهو؟

حرب اللقاحات: الاتحاد الأوروبي يتشدد في مواجهة بريطانيا.

تحليل: انهيار جدعون ساعر أثبت أن عليه أن يتخلى عن غروره، أو يتخذ قراراً شجاعا.

إسرائيل اليوم:

تحليل: في ظل الخيارات مع نتنياهو أو بدونه، وعلى غرار الانتخابات السابقة، نتائج الانتخابات تفرض على نتنياهو طرق ملتوية لاثبات فوزه.

وفق آخر النتائج، الليكود مع 30 مقعد، لبيد تراجع بمقعد ل17، وإسرائيل بيتنا ارتفعت بمقعد ل7.

تحليل: السياسيون يناقشون سؤال واحد، مع نتنياهو أو بدونه، ولكن دون وضع ساعر وبنت مشاكلهم الشخصية جانباً لن نخرج من الأزمة.

أمل غالبية الجماهير العربية، التمثيل في الائتلاف الحكومي.

كان الإخبارية:

حتى الآن عد90% من الأصوات.

مقربون من نتنياهو: هو لا يستبعد تعاون مع منصور عباس.

بدء عد المغلفات المزدوجة، 46 ألف منها تم فرزها حتى الآن، تحالف نتنياهو مع يمينا 59 مقعداً، والمعسكر المضاد لنتنياهو 56، وعباس مع 5 مقاعد.