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اجواء باردة وامطار على مختلف المناطق

الخميس 25 مارس 2021 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء باردة وامطار على مختلف المناطق



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وباردا، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

الجمعة 2021/03/26 يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 2021/03/27 يكون الجو غائماً جزئياً ، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد 2021/03/28 يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية خلال الايام القادمة من:

1- شدة سرعة الرياح.

2-خطر التزحلق على الطرقات.

3-تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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