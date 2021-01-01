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131 إصابة جديدة بكورونا في القدس

الأربعاء 24 مارس 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
131 إصابة جديدة بكورونا في القدس



القدس المحتلة /سما/

أفاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة القدس شهد خلال يومين انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأيام السابقة ، فقد تم تسجيل (٨٩) إصابة يوم أمس، و(٤٢) إصابة اليوم ، ما مجموعه (١٣١)إصابة .

وأشار الطبيب المقدسي انه يسود المدينة جو من التفاؤل الحذر ، رغم ان التحديات لا زالت كبيرة ، وخصوصا عودة المناسبات الاجتماعية متمنيًا ان تساهم حملة اللقاحات جنبًا إلى جنب مع حرص ووعي المواطنين والتزامهم بتقليص حجم الاصابات .

وأضاف الطبيب المقدسي الجبريني أن عدد الاصابات النشطة في المدينة انخفض الى (١١٦٤) بعد تسجيل (٢١٤) حالة شفاء خلال يومين مؤكداً أن عدد الإصابات التي تعالج في المستشفيات لا زال مرتفعاً حيث يبلغ (٨٩) حالة .

وقال الجبريني أن حملة التطعيمات لا زالت مستمرة في صناديق المرضى مع ملاحظة ضعف الإقبال في الايام الاخيرة ، وبلغ عدد متلقي الجرعة الاولى ١٤١ الفاً والجرعة الثانية ٩٨ الفاً .

وختم الجبريني داعياً المواطنين بالحرص دوما على ارتداء الكمامات حتى للمتطعمين ، الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

#القدس #فيروس كورونا #كورونا في القدس

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