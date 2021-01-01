الصحة الإسرائيلية تقر القيود المفروضة في رمضان وعيد الفصح

القدس المحتلة /سما/

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، المخططات النهائية للقيود التي ستفرض في عيد الفصح اليهودي، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفصح المسيحي، ويوم ذكرى المحرقة، ويوم ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى في الحرب.



ووفقًا للخطة سيسمح هذا العام بإجراء مراسم رسمية في ظل قيود على عدد المشاركين، حيث سيسمح بمشاركة بضع مئات في كل فعالية حسب موقعها، والاحتفالات ستطبق في ظل قيود الشارة الخضراء.



وحسب الخطة سيسمح بإقامة ولائم العيد مع تحديد عدد المشاركين، 20 في الأماكن المغلقة، و50 في الخارج، أيضًا في إطار نفس القيود سيتم إجراء الصلوات في أماكن العبادة، 20 شخص بأماكن مغلقة و50 في الخارج، وفي حال عدم وجود مقاعد سيسمح بإقامة صلوات جماعية تضم 3000 مشارك بنسبة شخص لكل سبعة أمتار مربعة.