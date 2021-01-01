تحدثت عن أزمة كهرباء غزة.. شاهد: حماس تكشف تفاصيل جديدة حول برنامجها الانتخابي

غزة /سما/

نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لقاءً مفتوحاً بعنوان: "نحو انتخابات قائمة على حقوق الانسان".

وشارك في اللقاء ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وشخصيات مجتمعية حقوقية.

وقال حسن الصيفي ممثل حركة حماس في الورشة، إن حركته انتهت من إعداد برنامجها الانتخابي. وأوضح الصيفي، أن حماس شكلت هيئة وفريقاً متخصصاً من الداخل والخارج من أجل إعداد برنامجها الانتخابي.

وأضاف: "البرنامج ليس برنامجاً عفوياً ولا إعلامياً ولا فضفاضاً وهو يشتمل على مجموعة من المحاور المحددة بتفاصيلها، ومتضمناً محوراً أساسياً يتعلق بحقوق الإنسان".

وأردف بالقول: "رغم وجود أخطاء سابقة إلا أن الأداء تطور للحفاظ على حقوق المواطنين، وأن الاهتمام بالمرأة مسألة أساسية وانتخابات الحركة الأخيرة نافست فيها المرأة ونجحت في ذلك".

وفيما يتعلق بحقوق المواطنين في قطاع غزة للحصول على كهرباء، أوضح بأنها مسألة نتجت عن الانقسام والحصار وأن الانتخابات ستفضي لتشكيل حكومة تكون مسؤولة عن وضح حلول لهذه الأزمة.















