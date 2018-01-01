غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة

غزة /سما/

أفادت وسائل اعلامية فلسطينية متطابقة، اليوم الأربعاء، بأن عدداً من وكلاء الوزارات في غزة، قدموا استقالاتهم من مناصبهم، لكونهم مرشحين عن قائمة حركة حماس للانتخابات التشريعية.



ووفق المصادر، فإن من أبرز هذه الشخصيات التي قدمت استقالتها، وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، حيث جرى تكليف اللواء سامي نوفل "أبو الشيماء" بتسيير مهامه.



ووبحسب المصادر، فانه من بين الشخصيات، التي استقالت من مناصبها أيضاً، وكيل وزارة العمل، المهندس إيهاب الغصين، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور غازي حمد، ووكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا.



وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء: إنها لا زالت تواصل مشاوراتها الداخلية؛ لاعتماد قائمتها واختيار الكفاءات العلمية والوطنية.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأنه خلال أقل من يومين، ستعلن الحركة عن آلية المشاركة في الانتخابات المرتقبة.



وأضاف القانوع: خيار القائمة المشتركة لدى الحركة لازال حاضراً على الطاولة، والخيارات الأخرى مطروحة، مشيراً إلى أن حماس، أعدت قوائم مختلفة، سواء قررت المشاركة بشكل منفرد، أو ضمن القائمة المشتركة.