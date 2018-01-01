  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة

الأربعاء 24 مارس 2021 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وكلاء وزارات يتقدمون باستقالاتهم تمهيداً لانتخابات التشريعي المرتقبة



غزة /سما/

أفادت وسائل اعلامية فلسطينية متطابقة، اليوم الأربعاء، بأن عدداً من وكلاء الوزارات في غزة، قدموا استقالاتهم من مناصبهم، لكونهم مرشحين عن قائمة حركة حماس للانتخابات التشريعية.

ووفق المصادر، فإن من أبرز هذه الشخصيات التي قدمت استقالتها،  وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، حيث جرى تكليف اللواء سامي نوفل "أبو الشيماء" بتسيير مهامه.

ووبحسب المصادر، فانه من بين الشخصيات، التي استقالت من مناصبها أيضاً، وكيل وزارة العمل، المهندس إيهاب الغصين، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور غازي حمد، ووكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا.

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء: إنها لا زالت تواصل مشاوراتها الداخلية؛ لاعتماد قائمتها واختيار الكفاءات العلمية والوطنية.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأنه خلال أقل من يومين، ستعلن الحركة عن آلية المشاركة في الانتخابات المرتقبة.

وأضاف القانوع: خيار القائمة المشتركة لدى الحركة لازال حاضراً على الطاولة، والخيارات الأخرى مطروحة، مشيراً إلى أن حماس، أعدت قوائم مختلفة، سواء قررت المشاركة بشكل منفرد، أو ضمن القائمة المشتركة.

#غزة #الانتخابات الفلسطينية #قائمة حماس الانتخابية #وكلاء وزارات

الأكثر قراءة اليوم

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

وفاة الطبيب "محمد أبو رويضة" خلال عمله بمستشفى الأقصى وسط القطاع

منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

الطقس:منخفض جوي بارد وماطر

نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم

بعد فرز 89% من الأصوات : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

الأخبار الرئيسية

فلسطين

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

تقديرات إسرائيلية: الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق صاروخ بئر السبع

معاريف.. نتنياهو يعود من النفق: أموّل هنية في غزة و أتسكع مع منصور عباس في أم الفحم

الصحة بغزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: أعداد الإصابات المتزايدة من تحدد الوضع المستقبلي

الرياعية الدولية

لأول مرة منذ 2018.. "الرباعية" تلتقي لبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية

اعلان سما رسائل