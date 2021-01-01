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لبيد: لن يتم تشكيل حكومة بأصوات اتباع كهانا العنصريين

الأربعاء 24 مارس 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: لن يتم تشكيل حكومة بأصوات اتباع كهانا العنصريين



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، بعد الإعلان عن نتائج العينات الانتخابية الليلة الماضية في كلمة ألقاها أمام نشطاء حزبه، إنه بدأ محادثات مع بعض قادة "كتلة التغيير"، الذين يسعون لاستبدال بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء.

وقال لبيد: "نحن نجحنا الآن. طبعا سننتظر النتائج الحقيقة لكن في هذه اللحظة لن يتم تشكيل حكومة في دولة اسرائيل بأصوات اتباع كهانا العنصريين".

وأضاف: "بدأت محادثات مع بعض قادة كتلة التغيير هذا المساء. لكن كل شيء نقوم به من أجل تشكيل حكومة عقلانية في دولة اسرائيل".

لم تكن نتائج العينات الانتخابية مفاجئة لأي شخص من حزب "يش عتيد". فقد توقعوا حصول حزبهم على 16-18 مقعدًا، وجاءت النتائج تقريبًا كما توقعت استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة، ومنحت لحزب "يش عتيد" لقب ثاني أكبر حزب في الكنيست، بهامش كبير بعد الليكود وزعيمه.

ربما لهذا السبب، كان مقر حزب يش عتيد عند الإعلان عن نتائج العينات الانتخابية، فارغا من انصار الحزب ومن العديد من الشخصيات البارزة للحزب لأن النتيجة متوقعة.

#يائير لابيد #حزب يش عتيد #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية

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