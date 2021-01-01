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الشرطة تضبط اشتال مخدرة في بيت أمر

الأربعاء 24 مارس 2021 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط اشتال مخدرة في بيت أمر



الخليل /سما/

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات اليوم 67 شتلة يشتبه بأنها من نبات الماريجوانا المخدرة داخل منزل في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بقيام احد الأشخاص بزراعة المواد المخدرة داخل منزله ببلدة بيت أمر، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش هذا المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات.

وأضافت الشرطة بأنه وخلال عملية التفتيش عثر بداخل المنزل على 67 شتلة من نبات الماريجوانا المخدرة، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه الاشتال وإلقاء القبض على صاحب المنزل.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الاصول.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

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