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الشعبيّة: عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الصهيونيّة تحوّل خطير

الأربعاء 24 مارس 2021 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة: عدم تصويت البحرين على إدانة الانتهاكات الصهيونيّة تحوّل خطير



غزة /سما/

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم تصويت البحرين في مجلس حقوق الانسان أمس على إدانة الانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة، مشيرةً إلى أنّ هذه الخطوة غير المسبوقة من بلدٍ عربي تؤكّد انتقال حكّام البحرين إلى جانب الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

 واعتبرت الجبهة أنّ اقدام نظام البحرين على هذه الخطوة يمثل تحولاً خطيرًا في العلاقات العربيّة لصالح الكيان الصهيوني وتغليبًا لتنفيذ الاتفاقات معه على حساب القضية الفلسطينيّة والمصالح العليا للأمة العربيّة.

ودعت الجبهة الشعب البحريني الشقيق الذي أكّد ولا يزال احتضانه للقضية الفلسطينيّة ودعمه واسناده لنضال الشعب الفلسطيني بالتصدي لسياسات نظامه الذي يزداد سقوطًا في مستنقع التبعيّة والتحالف مع أعداء شعب البحرين والشعوب العربيّة.

#الجبهة الشعبية #البحرين #الانتهاكات الإسرائيلية #مجلس حقوق الانسان

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