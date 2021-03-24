غزة: شرطة المرور تُصدر إعلاناً مهماً للسائقين

غزة /سما/

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، مساء يوم الأربعاء، إعلاناً مهماً للسائقين.

وأعلنت شرطة المرور في بيان لها، بأن شارع صلاح الدين المحور الواصل من كف بيت حانون شمالاً وصولاً الى دوار حمودة جنوباً قد أصبح في اتجاه واحد فقط لحركة المركبات القادمة من الشمال باتجاه الجنوب فقط، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم 2021/03/24.

وقالت: "من أراد التوجه شمالاً عليه سلوك شارع الخط الشرقي من خلف محطة حمودة علما أن هذا الطريق باتجاهين".

وأضافت: "نأمل من الإخوة السائقين الإنتباه والالتزام بالاشارات المرورية حفاظاً على سلامتكم وسلامة المواطنين، وسيكون هناك تواجد لشرطة المرور لمتابعة الحالة المرورية".