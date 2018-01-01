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انتخابات الكنيست: ساعر يرفض توجهات لمقربين من نتنياهو لدفع اتصالات بين الجانبين

الأربعاء 24 مارس 2021 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخابات الكنيست: ساعر يرفض توجهات لمقربين من نتنياهو لدفع اتصالات بين الجانبين



القدس المحتلة /سما/

افاد موقع "واينت" الاخباري ان مقربين من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو توجهوا خلال الايام الاخيرة الى مقربين من رئيس حزب "تكفا حداشا" غدعون ساعر في محاولة لدفع اتصالات بين الحزبين، لكن طلبهم تم رفضه. وابلغ ساعر المسؤولين الذين توجهوا اليه انه لا ينوي المشاركة بحكومة نتنياهو. 

وكان ساعر كرر رايه في كلمته بعد نشر نتائج العينات الانتخابية مساء امس وقال انه لا ينوي الدخول في حكومة مع نتنياهو، حتى لو كان الثمن البقاء في المعارضة وقال "ان اقام نتنياهو حكومة ، سنخدم المعارضة". واضاف ساعر "رغبنا واردنا نتائج افضل لكننا كدولة ديموقراطية نحترم النتيجة، بذلنا اقصى جهودنا في ظروف غير سهلة". 

واضاف ساعر وقال انه ينوي اقامة حكومة لا يرأسها نتنياهو :"سنبذل كل شي من قبلنا لاقامة حكومة تغيير، الانا لن يكون له مكان هنا". وتابع :"نحن لا نخاف من طريق طويلة ونحن نسير في طريق ليست مريحة وسهلة، وغير واضحة- لكنها الطريق الصحيحة الوحيدة، وسنستمر بالسير بها". من جانبه قال نتنياهو في كلمته ان لا يلغي اي أحد. 

#جدعون ساعر #بنيامين نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل

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