كيف تتوزع اصوات الاحزاب في المدن الكبيرة في اسرائيل؟

القدس المحتلة /سما/

بعد اقل من 24 ساعة على اغلاق صناديق الاقتراع في اسرائيل، وفرز اكثر من 90% من الاصوات، لكن لا زالت الصورة العامة للانتخابات التي فاز بها الليكود بـ24.22% من الاصوات والتي تساوي 30 مقعدا غير واضحة ومبهمة بالنسبة لتقسيم الكتل وامكانية تشكيل حكومة.

ووفقا للنتائج فان سكان المدن الكبرى في اسرائيل منقسمين بآرائهم حيال منتخبي الجمهور ، فحزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد حصل على 22% من الاصوات في تل ابيب، لكنه في المقابل حصل على 5.51% من الاصوات في القدس.

في القدس ، الحزب الاكبر الذي حصل على اكبر حصة من الاصوات هو حزب "يهدوت هتوراة" المتدين الذي حصل على 23.47% من الاصوات، ويليه الليكود مع 20.76% و شاس على 15.85%.

ويتفوق "يهدوت هتوراة" كثيرا في العديد من المدن التي يسكنها الحريديم مثل مدينة موديعين عليت (78%) بني براك (60.92%) ، بيتار عليت (59.81%)، وبيت شيمش (36.29%) في حين حصل حزب شاس تقريبا على الباقي. في مدينة "روش هعاين" التي يقطنها بيني غانتس حصل حزبه فقط على 10.65%، في المقابل الليكود حصل على 30.50% من الاصوات، لكن في بلدة "كفار احيم" وسط اسرائيل التي يقطنها وزير المالية يسرائيل كاتس حصل "كحول لفان" على 31.3% في حين حصل الليكود على 27%.

في المدن جنوب اسرائيل، غالبية السكان صوتوا لحزب الليكود، الليكود حصل في ايلات على 42% من الاصوات، في حين حصل "يش عتيد" على 13.50% بينما "تكفا حداشا" حصل على 7.51%. ايضا حصل الليكود في بئر السبع (42.05%) ،وفي اشكلون (40.05%) واشدود (30.62%).