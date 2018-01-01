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الحساينة: نتائج الانتخابات تُعبّر عن طبيعة النظام الاستعماري الصهيوني

الأربعاء 24 مارس 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة: نتائج الانتخابات تُعبّر عن طبيعة النظام الاستعماري الصهيوني



غزة /سما/

عقّب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين د. يوسف الحساينة، مساء يوم الأربعاء، على نتائج الانتخابات "الإسرائيلية".

وقال الحساينة ، في بيان صحفي: "إنّ مؤشرات فوز اليمين الصهيوني المتطرّف في انتخابات كيان الاحتلال، تقطع بما لا يدع مجالًا للشك، بأن الكيان منحاز بكليّته إلى التطرف والإرهاب، وإلى مزيد من إنكار حقوق شعبنا".

وأضاف أنّ نتائج الانتخابات تُعبّر عن طبيعة النظام الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، حيث تشكّل انتصارًا لليمين العنصري الفاشي الذي يهيمن على دائرة صنع القرار في كيان الاحتلال.

وتابع: "بات لزامًا على المراهنين على التسوية مع هذا الكيان، مراجعة خياراتهم العدميّة التي أوصلت قضيتنا إلى ما وصلت إليه اليوم من ترهل وإهمال ونكران من القريب قبل البعيد، والعودة سريعًا إلى خيارات شعبنا وتوحيد قواه وتحشيد طاقاته للنضال المستمر حتى تحقق أهدافنا الوطنية".

ودعا جميع أبناء شعبنا وقواه الحيّة، إلى إعادة الصراع مع العدو الصهيوني إلى طبيعته الأولى، والعمل بما ينسجم مع كوننا في مرحلة تحرر وطني تُحتّم على الجميع الانخراط في حرب تحرير شعبية لمواجهة الكيان ومخططاته.

#الجهاد الاسلامي #يوسف الحساينة #الانتخابات الاسرائيلية

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