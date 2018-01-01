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المملكة المتحدة تتبرع بـ 12.6 مليون جنيه إسترليني إضافي للأونروا

الأربعاء 24 مارس 2021 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المملكة المتحدة تتبرع بـ 12.6 مليون جنيه إسترليني إضافي للأونروا



القدس المحتلة /سما/

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم تبرع اضافي بقيمة 12.6 مليون جنيه إسترليني لصالح الأونروا، ليصل اجمالي الدعم الذي قدمته للوكالة خلال السنة المالية (نيسان 2020 - آذار 2021) الى 63.6 مليون جنيه إسترليني.

وقال القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول: "يسعدني أن المملكة المتحدة قادرة على توفير هذا التمويل الإضافي للأونروا لتسهيل عمل الوكالة الحيوي مع اللاجئين الفلسطينيين، ضمنت المملكة المتحدة - من خلال عمل الأونروا - حصول آلاف اللاجئين الفلسطينيين على التعليم والرعاية الصحية والإمدادات الغذائية الطارئة، خاصة ابان تصدى المنطقة لجائحة كورونا".

وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة للأونروا خلال الفترة الماضية، وستواصل دعم الوكالة في توفير التعليم والخدمات الصحية والغذاء الطارئ للاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

#بريطانيا #الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين

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