توقيع اتفاقية دعم للانتخابات الفلسطينية بقيمة 899 ألف دولار

رام الله /سما/

وقعت لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأربعاء، اتفاقية منحة بقيمة بقيمة 899 ألف دولار، لدعم الانتخابات الفلسطينية 2021.

وقام بتوقيع الاتفاقية رئيس لجنة الانتخابات د.حنا ناصر، ونائب ممثل الحكومة النرويجية لدى السلطة الفلسطينية ايرلينج هوم، وذلك في إطار تعاون طويل الأمد وشراكة بين لجنة الانتخابات والحكومة النرويجية أحد الداعمين الرئيسين لعملية الديمقراطية.

وأوضحت اللجنة، أنّ المشروع سينفذ خلال الفترة من آذار وحتى كانون أول 2021، ويهدف إلى دعم الديمقراطية في فلسطين، حيث تدعم المنحة تنفيذ العمليات الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية.

وذكر أنّ المشروع يهدف أيضًا إلى الحفاظ على تغطية إعلامية فعالة طوال فترة الانتخابات ودعم حملات التوعية الانتخابية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع الفلسطيني؛ خاصة النساء والشباب. بالإضافة إلى تسهيل أتمتة البيانات الانتخابية وتوفير مستلزمات السلامة لموظفي وطواقم اللجنة والجمهور خلال فترة الاقتراع.