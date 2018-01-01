صيادو غزة يطالبون بزيادة مساحة الصيد

غزة /سما/

طالب صيادو قطاع غزة خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بزيادة مساحة الصيد وموازنة قطاع الزراعة والعمل على توفير المواد الخام والمعدات وقطع الغيار لإصلاح مراكب الصيد والحد من الاعتداءات المستمرة في حق الصيادين من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الصيادين كافة المؤسسات على ضرورة تكاثف جهودهم من أجل التخفيف من معاناتهم، وإدخال تقنيات حديثة تساعد في معرفة أماكن الأسماك وتحسين البنية التحتية والغرف للصيادين، منوهين إلى أن قضيتهم هي قضية سياسية بالدرجة الأولى وليست قضية إنسانية فقط وبالتالي تحتاج إلى قرار وحل سياسي ينهي معاناتهم ويرفع الحصار عنهم ويمكنهم من ممارسة عملهم دون خوف.

وطالب الصيادين خلال الورشة بدمج قضاياهم و إعطائهم أولوية في البرامج الانتخابية.