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تقديرات إسرائيلية: الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق صاروخ بئر السبع

الأربعاء 24 مارس 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية: الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق صاروخ بئر السبع



القدس المحتلة /سما/ صحيفة القدس

قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن تكون حركة الجهاد الإسلامي تقف خلف إطلاق الصاروخ تجاه مدينة بئر السبع خلال زيارة زعيم حزب الليكود ورئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو في المدينة.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن هذا هو التقدير السائد حاليًا لدى المؤسسة الأمنية بتوجيه أصابع الاتهام للجهاد الإسلامي بالوقوف خلف إطلاق الصاروخ.

وأشارت إلى أن الصاروخ أطلق لحظة مغادرة نتنياهو، مدينة بئر السبع.

وهاجمت طائرات إسرائيلية فجر اليوم مواقع لحركة حماس ردًا على إطلاق الصاروخ.

#المؤسسة الأمنية الإسرائيلية #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #غلاف غزة #مستوطنات الغلاف #الجهاد الاسلامي #صواريخ غزة #بنيامين نتنياهو

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