  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

الأربعاء 24 مارس 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة.. دولة عربية تخرج عن الاجماع العربي..ولا تصوّت لصالح بند يدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين



رام الله /سما/

البحرين هي أوّل دولة عربيّة، تجرؤ على الخروج عن الإجماع العربي التاريخي ولا تصوّت لصالح بند متعلق بإدانة الانتهاكات الإسرائيليّة في الأراضي المحتلة، في سابقة في تاريخ مناقشة الملف الفلسطيني في الأمم المتحدة.

البند الذي نوقش في مجلس حقوق الانسان أمس الثلاثاء، حظي بموافقة أغلبيّة 32 دولة من أصل 47، من بينها دول أوروبيّة لطالما تغيبت عن النقاش.

لكن المفاجأة كانت في غياب البحرين، خلافاً لما جرت عليه العادة حتى آخر دورة من دورات المجلس.

وأفادت قناة الميادين، أنّ "الموقف البحريني أثار غضب الجانب الفلسطيني، الذي لم يتمكن من الحصول على تبرير من قبل بعثة البحرين في جنيف حول هذا الموقف".

يذكر أن البحرين كانت قد وقعت في 15 أيلول/سبتمبر 2020 برفقة الإمارات، اتفاق تطبيع مع "إسرائيل" في البيت الأبيض، ووقعت اتفاق إقامة علاقات دبلوماسيّة كاملة مع الاحتلال في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

0

#الدول العربية #البحرين #الانتهاكات الإسرائيلية #الاراضي الفلسطينية #فلسطين #اسرائيل #الجرائم الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

وفاة الطبيب "محمد أبو رويضة" خلال عمله بمستشفى الأقصى وسط القطاع

منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

الطقس:منخفض جوي بارد وماطر

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم

بعد فرز 89% من الأصوات : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية: الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق صاروخ بئر السبع

معاريف.. نتنياهو يعود من النفق: أموّل هنية في غزة و أتسكع مع منصور عباس في أم الفحم

الصحة بغزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: أعداد الإصابات المتزايدة من تحدد الوضع المستقبلي

الرياعية الدولية

لأول مرة منذ 2018.. "الرباعية" تلتقي لبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية

مصرع

استشهاد عامل فلسطيني من الضفة بيافا

اعلان سما رسائل