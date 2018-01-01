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إسرائيل تفرج عن قياديين بحماس في الضفة

الأربعاء 24 مارس 2021 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تفرج عن قياديين بحماس في الضفة



القدس المحتلة /سما/

أفرجت إسرائيل، الأربعاء، عن قياديين في حركة حماس بالضفة الغربية، بعد ساعات من اعتقالهما والتحقيق معهما.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قوات الأمن الإسرائيلية أفرجت عن جمال الطويل، وقيادي آخر في حماس لم تذكر اسمه.

وتم الإفراج عن القياديين بعد اعتقالهما الليلة الماضية، والتحقيق معهما لساعات، بحسب المصدر ذاته.

كانت إسرائيل، وفق الصحيفة، قد علقت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، سياسة اعتقال ناشطين بحركة حماس، قبل أن تعود لاستئنافها الليلة الماضية.

ومؤخرا عبرت أوساط من الحركة، عن قلقها من شن إسرائيل حملات اعتقال وملاحقة واسعة ضد أعضائها، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار والرئاسية في 31 يوليو/تموز القادمين.

وسبق أن اعتقل الجيش الإسرائيلي قادة بارزين من حماس بالضفة الغربية بينهم: مصطفى الشنار، وعدنان عصفور، وياسر منصور، وخالد الحاج، وعبد الباسط الحاج وعمر الحنبلي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، استدعت المخابرات الإسرائيلية عددا من قادة الحركة بالضفة الغربية وحذرتهم من أي مشاركة في العملية الانتخابية وفق مصادر في حماس.

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