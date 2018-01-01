بعد النتائج النهائية: تعرف على الجدول السياسي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية..

القدس المحتلة /سما/

من المنتظر أن تعقد المشاورات في منزل الرئيس الإسرائيلي ليتم اختيار أحد المرشحين المنتخبين لمهمة تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تكون نتائج الانتخابات واضحة ورسمية ونهائية.



ووفقًا للجداول، ستقدم النتائج النهائية إلى الرئيس، في 31 مارس 2021. وأمام الرئيس سبعة أيام لإجراء مشاورات واتخاذ قرار وفرض تركيبة الحكومة على أحد أعضاء الكنيست، أي قبل 7 أبريل 2021. تجدر الإشارة إلى أن اختيار الشخص المناسب لتشكيل الحكومة قد يتم حتى قبل اكتمال الأيام السبعة.



وحسب القانون الأساسي للحكومة: يُمنح عضو الكنيست الذي أوكل إليه رئيس الدولة مهمة تشكيل الحكومة 28 يومًا لتشكيل الحكومة. يجوز للرئيس تمديد الفترة حتى 14 يومًا. إذا انقضت الفترة الممنوحة لعضو الكنيست ولم يتمكن من تشكيل حكومة، أو أبلغ عضو الكنيست الرئيس أنه غير قادر على تشكيل حكومة، أو تم تقديم حكومة ورفض الكنيست طلب إبداء الثقة به، أمام الرئيس خياران:



1- فرض تشكيل حكومة على عضو كنيست آخر، على أن يكون مستعد لقبول مهمة تشكيل الحكومة، وأمام هذا الشخص 28 يومًا لتشكيل الحكومة.

2- إبلاغ رئيس الكنيست بأنه لا يرى إمكانية تشكيل الحكومة.



وفي حال أبلغ الرئيس رئيس الكنيست أنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة، أو أنه فرض على عضو الكنيست الثاني مهمة تشكيل الحكومة وفشل هو الآخر في تشكيلها، أو أبلغ عضو الكنيست رئيس الكنيست أنه لا يستطيع تشكيل حكومة، أو تم تقديم حكومة الثقة - يمكن لأغلبية (61) عضوًا في الكنيست أن يرفعوا للرئيس كتاب لتخصيص المنصب لعضو كنيست من اختيارهم، وذلك في غضون 21 يومًا. ويجب على الرئيس تخصيص المنصب لعضو الكنيست المحدد في غضون يومين، وعضو الكنيست الذي تم تعيينه نيابة عن غالبية الأعضاء عليه في غضون 14 يومًا لتشكيله. الحكومة.



إذا لم يتم تقديم أي طلب من قبل أغلبية أعضاء الكنيست، أو إذا لم يشكل عضو الكنيست الذي طلبته أغلبية أعضاء الكنيست حكومة، أو أبلغ الرئيس أنه لا يمكنه تشكيل حكومة، أو تم تقديم الحكومة ولم تقم الكنيست بالمصادقة عليها، فإن الكنيست سيقدم على حل نفسه.