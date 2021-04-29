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"سوق رأس المال" تمدد فترة الإفصاح عن البيانات المالية

الأربعاء 24 مارس 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سوق رأس المال" تمدد فترة الإفصاح عن البيانات المالية



رام الله /سما/

قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تمديد الموعد النهائي لإفصاح الشركات عن بياناتها المالية، نظرا للأزمة الصحية لجائحة " كورونا" وتداعياتها على مختلف المستويات.

وينص القرار وفق بيان صادر عن سوق رأس المال، اليوم الأربعاء، على تمديد موعد الافصاح للشركات عن بياناتها المالية السنوية المدققة والتقرير السنوي عن عام 2020 حتى يوم الخميس 29/4/2021، فيما تمدد فترة الافصاح عن البيانات المالية المراجعة عن الربع الأول لعام 2021 حتى يوم الاثنين 31/5/2021.

ويشمل القرار شركات المساهمة العامة بما فيها شركات التأمين، وكافة شركات الأوراق المالية، والتأجير التمويلي، وتمويل الرهن العقاري.

#هيئة سوق رأس المال الفلسطينية #فيروس كورونا

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