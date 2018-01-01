سفيرنا لدى النمسا يسلم وسام ياسر عرفات للشجاعة لشاب فلسطيني تقديرا لشجاعته

فيينا /سما/

سلم سفير دولة فلسطين لدى النمسا صلاح عبد الشافي، اليوم الأربعاء، (وسام الرئيس ياسر عرفات للشجاعة) للشاب الفلسطيني أسامة خالد أبو الحسنى والذي كان قد منحه اياه الرئيس محمود عباس تقديرا لشجاعته.

وكان الشاب أبو الحسنى، قد قام بإنقاذ حياة ضابط شرطة نمساوي خلال الهجوم الارهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا في الثاني من تشرين ثاني/ نوفمبر 2020.

وكانت السفارة الفلسطينية في النمسا ممثلة بالسفير صلاح عبد الشافي قد قامت بتكريم الشاب أبو الحسنى، وهاتفه الرئيس وقتها، وأعرب له عن فخره بالعمل البطولي الذي قام به وقرر منحه وسام الرئيس ياسر عرفات للشجاعة.