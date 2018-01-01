أبو يوسف يرحب بالدعوة الصينية لإجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية

رام الله /سما/

رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف يوم الأربعاء، بإعلان الصين، عزمها دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء مفاوضات في بكين.

​​​​​​​وأشاد أبو يوسف، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، "بالموقف الرسمي الصيني الداعم للقضية الفلسطينية، والمتمثل بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشرقية".

لكنّه قال إن الأولوية الفلسطينية تتمثل في "عقد مؤتمر دولي لعملية السلام، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية".

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي بدأ الأربعاء، جولة في الشرق الأوسط، قد أعلن خلال مقابلة مع قناة العربية (مقرها دبي)، اعتزام بلاده دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء محادثات في بكين، دون مزيد من التفاصيل.

ويرفض الفلسطينيون الرعاية الأمريكية الحصرية لعملية التسوية السياسية في الشرق الأوسط، نظرا لانحيازها لإسرائيل، ويطالبون برعاية دولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ إبريل/ نيسان 2014، لرفض تل أبيب الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.