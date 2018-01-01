الصحة بغزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: أعداد الإصابات المتزايدة من تحدد الوضع المستقبلي

غزة /سما/

قال رئيس دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة د. رامي العبادلة، الإصابات بفيروس كورونا تزداد في قطاع غزة، يومًا بعد يوم جراء الدخول في الموجة الثانية من الفيروس منذ بداية الشهر.

وأضاف العبادلة في تصريح لإذاعة "صوت القدس"، "سنشهد خلال الأيام القادمة ارتفاع في أعداد الإصابات حتى في الحالات المصنفة ما بين الخطيرة والحرجة".

وذكر أنّ الصورة حول مدى قوة الموجة الثانية، سوف تتضح بشكل أوسع خلال الأيام القادمة، لافتًا إلى أنّه بسبب انتشار الفيروس الواسع تزداد أعداد الإصابات والوفيات.

وأوضح أنّ أعداد الإصابات المتزايد والفئات العمرية التي تصاب، هي من تحدد الوضع المستقبلي ونراقب الأمر عن كثب يومًا بيوم للخروج بأقل الخسائر.

وأشار العبادلة، إلى أنّه في حال وُجِد زيادة للإصابات عن الحد الحالي والمعين سنقدم توصيات بخصوص إجراءات مشددة لحماية المواطنين من الموجة الثانية.

وأكّد على أنّ عدم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة بكافة القطاعات يؤدي الى ظهور موجات متكررة من الفيروس حسب عدد السكان والمكان والازدحام.