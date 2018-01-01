عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

غزة /سما/

نجح الفريق الطبي في مستشفى العيون التخصصي التابع لمجموعة مستشفيات الخدمة العامة ، برئاسة الدكتور محمود غنيم –استشاري طب وجراحة العيون الشبكية ، وبمساعدة فريق العمليات كل من الحكيم شادي أبو ريالة، والحكيم محمود غبن ، والحكيمة حفصة الحمامي ، وطبيب التخدير د ناهض غربية ، من إجراء عملية جراحية معقدة في عين مريض يعاني من إصابة بالغة بالعين إثر اختراق حجر حاد داخل تجويف العين بحجم يقارب نصف العين .

وقال د. محمود غنيم – استشاري طب وجراحة العيون والشبكية أن المريض حضر الى المستشفى وهو يعاني من إصابة بحجر حاد بحجم يقارب نصف العين وعلى إثره تم نقله بشكل سريع إلى غرفة العمليات وتم إجراء عملية جراحية معقدة جداً .

وأوضح د غنيم أنه في مثل هذه الحالات في غالب الأمر ما يلجأ الأطباء إلى استئصال العين بشكل كامل ولكن بحمد لله تمكنا من الحفاظ على العين واصلاح الشبكية وقرنية العين وعدسة العين ، والآن المريض يتماثل بالشفاء وبدء بعودة البصر والرؤية بالعين من جديد.

جدير بالذكر أن مستشفى العيون التخصصي التابع لمستشفيات الخدمة العامة من المستشفيات الأولى في قطاع غزة على المستوى الأهلي ويحتوي على أحدث التجهيزات الطبية اللازمة لإجراء كافة العمليات الجراحية الخاصة بالعين وحقق نجاحات كبيرة ، ويشرف عليه نخبة من الأطباء في طب وجراحة العيون .