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شرطة قلقيلية تُغلق عددًا من المحلات التجارية لمخالفتهم قرار الإغلاق

الأربعاء 24 مارس 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة قلقيلية تُغلق عددًا من المحلات التجارية لمخالفتهم قرار الإغلاق



قلقيلية /سما/

أغلقت الشرطة الفلسطينية في محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، بإغلاقل عددٍ من المحلات التجارية، وحرّرت مخالفات، وفضّت تجمعين لبيتي عزاء لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرار الإغلاق.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها: "إنّ دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية، أغلقت 25 محلًا تجاريًا وقبضت على شخصين، وضبت مركبتين لغير الملتزمين بقرار الإغلاق، وفضت تجمعين لبيتي عزاء في قلقيلية".

وذكرت الشرطة، أنّ طواقنها قامت بتحرير 29 مخالفة سلامة عامة، لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

#الشرطة الفلسطينية #قلقيلية

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