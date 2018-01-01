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"أمان" يوجه رسالة للنائب العام تتعلق بنتائج التحقيق بشكوى تغيير أماكن الاقتراع

الأربعاء 24 مارس 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أمان" يوجه رسالة للنائب العام تتعلق بنتائج التحقيق بشكوى تغيير أماكن الاقتراع



رام الله /سما/

وجه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم الأربعاء، رسالة للنائب العام المستشار أكرم الخطيب، تتعلق بنتائج التحقيق بشكوى تغيير أماكن الاقتراع.

ودعا "أمان" في بيان صحفي، النيابة العامة، لاطلاع عامة المواطنين على التقدم الحاصل في الكشف عن مجريات الشكوى المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية قبل أكثر من شهر، مضيفًا أن الشكوى تضمنت البيانات اللازمة كافة لفتح تحقيق بخصوص قيام أفراد بتغيير مراكز تسجيل عدد من المواطنين للانتخابات داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، وتزامن ذلك مع نهاية فترة التسجيل في الانتخابات.

وطالب في رسالته للنائب العام المستشار أكرم الخطيب، بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، والإفصاح عنها، من باب حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، في حدود ما يسمح به القانون ضمن سير مجريات التحقيق، مشددًا على أن ذلك يأتي تعزيزًا للعمل بمبدأ الشفافية ومنع الإفلات من العقاب، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، إحالة أفراد من خارج لجنة الانتخابات إلى النائب العام، بعد تبين تلاعبهم بأماكن اقتراع ناخبين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

#ائتلاف أمان #النائب العام #المستشار أكرم الخطيب

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