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الشرطة تحرر 261 مخالفة سلامة في بيت لحم

الأربعاء 24 مارس 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تحرر 261 مخالفة سلامة في بيت لحم



بيت لحم /سما/

حررت الشرطة الفلسطينية261 مخالفة سلامة عامة، لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، والصحية في محافظة بيت لحم، خلال 48 ساعة الماضية.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان صحفي، إن شرطة محافظة بيت لحم، ومن خلال نشاطها الميداني المستمر، وحرصاً منها على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للقرارات الصادرة لمنع تفشى فيروس (كورونا) في المحافظة، وحصر الإصابات بها فقد تم تحرير 261 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية ولبس الكمامات الطبية، إضافة إلى تحرير تسع مخالفات لمحلات تجارية ومنشآت صناعية غير ملتزمة بالقرارات الصادرة.

ونوهت إلى أن لجنة البروتوكول الصحي، التي تترأسها الشرطة، وتضم مديرية الصحة والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية قامت خلال الـ 48 ساعة الماضية، بعمل خمس جولات تفتيشية صباحية ومسائية وقامت بالتفتيش على 170 محلاً تجارياً في المحافظة؛ للتأكد من التزامهم بإجراءات السلامة العامة.

#الشرطة الفلسطينية

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