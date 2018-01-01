افتتاح مدرسة اليرموك الثانوية في قطاع غزة

غزة /سما/

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الأربعاء، مدرسة اليرموك الثانوية للبنين بمشاركة رئيس متابعة العمل الحكومي محمد عوض ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت.

وأوضح عوض خلال الافتتاح: "اليرموك اسم يُذكرنا بتاريخنا الإسلامي المجيد، وهنا تأتي عملية ربط الماضي بالحاضر وتوعية الطلبة بتاريخهم، وبناء الجيل الفلسطيني الذي يُحقق وعد الآخرة ويُحرر فلسطين والقدس، ورغم الحرب والحصار نبني المدرسة والطفل الذي عيونه تتجه نحو القدس".

وتابع: "أهل غزة صمدوا رغم التضييق والعدوان، وهم يدركون المعادلة الصحيحة ويعون تماماً أن القدس هي الهدف".

ومن جانبه، أوضح ثابت أن مدرسة اليرموك الثانوية للبنين تأتي من ضمن 7 مدارس يتم افتتاحها خلال العام الدراسي الحالي، موضحًا أنه على أرض الواقع توجد 33 مدرسة يجري تدشينها وستُفتتح خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت رغم الحصار أن تُبقي قنوات التواصل مفتوحة مع المانحين العرب والدوليين لتستمر عمليات بناء المدارس.

وفيما يتعلق بإنجازات وزارة التعليم بغزة في مجال الأبنية المدرسية، ذكر ثابت أنه قبل 15 عاماً كانت نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة ( 26% )، والمدارس التي تعمل بنظام الفترتين( 74%).

وتابع: "أما اليوم فأصبحت نسبة المدارس التي تعمل فترة واحدة 42% والفترتين 58%، ومن المتوقع بعد تدشين 33 مدرسة جديدة أن يكون لدينا أكثر من 60% من المدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة".