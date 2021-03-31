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لجنة الانتخابات الفلسطينية تجتمع وتقبل طلبات ترشح ثلاث قوائم

الأربعاء 24 مارس 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات الفلسطينية تجتمع وتقبل طلبات ترشح ثلاث قوائم



رام الله /سما/

عقدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للنظر في طلبات الترشح المتقدمة للانتخابات التشريعية للعام 2021، في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني- فيديو كونفرنس مع أعضائها في مدينة غزة.

وأقرت اللجنة في الاجتماع قبول طلبات الترشح الثلاثة المتقدمة حتى الآن وهي: قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، حيث سيتم ابلاغ منسق (مفوض) كل قائمة بشكل رسمي بقرار اللجنة، علماً أن الكشف الأولي بأسماء المرشحين والقوائم سينشر في السادس من نيسان/ابريل المقبل.

يذكر أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، تنتهي مساء يوم الأربعاء 31/3/2021، ويتاح قبل هذا التاريخ التقدم بطلبات الترشح للقوائم في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي في مدينة غزة.

#لجنة الانتخابات المركزية #القوائم الانتخابية #الانتخابات الفلسطينية

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