  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يضع الحجر الأساس لمحطة معالجة كردلة ويطلق مشاريع للمياه والصرف الصحي

الأربعاء 24 مارس 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يضع الحجر الأساس لمحطة معالجة كردلة ويطلق مشاريع للمياه والصرف الصحي



رام الله /سما/

وضع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الأربعاء، الحجر الأساس لمحطة معالجة "كردلة" بقيمة 600 ألف دولار، وأطلق مشاريع المياه والصرف الصحي بقيمة 2.8 مليون دولار، ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار بإشراف سلطة المياه الفلسطينية.

وقال اشتية: إن الأغوار كانت على مدار التاريخ سلة فلسطين الغذائية، لكن حجم الاستهداف الإسرائيلي ليس بسيطاً أو جديداً، لكن هناك إصرار كبير من أبناء شعبنا للبقاء في أرضهم.

وأضاف: إن واجب الحكومة تعزيز صمود المواطنين في الأغوار، وتلبية كل احتياجاتهم، لأن الأغوار مستهدفة مثل القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية: إن إقامة المشاريع الحيوية في الأغوار نموذج في الصمود والإنتاج، مؤكداً أن الأرض هي حق للشعب الفلسطيني.

وتابع: عندما أقام الاحتلال مستوطنة "ميخولا" عام 1968 كان الهدف منه زراعة المستوطنين وتعزيز مفهوم الاحتلال للأرض، لكن الحكومة الفلسطينية تعمل في المقابل على تعزيز الصمود في تلك المناطق المستهدفة.

#محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

وفاة الطبيب "محمد أبو رويضة" خلال عمله بمستشفى الأقصى وسط القطاع

منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

الطقس:منخفض جوي بارد وماطر

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: أعداد الإصابات المتزايدة من تحدد الوضع المستقبلي

الرياعية الدولية

لأول مرة منذ 2018.. "الرباعية" تلتقي لبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية

مصرع

استشهاد عامل فلسطيني من الضفة بيافا

وزارة الصحة: 23 حالة وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1665 حالة تعافٍ

حماس : خلال أقل من يومين سنعلن آلية مشاركتنا بالانتخابات

اعلان سما رسائل