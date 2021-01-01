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لبيد: سنفعل ما بوسعنا لتشكيل حكومة "عقلانيّة"

الأربعاء 24 مارس 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: سنفعل ما بوسعنا لتشكيل حكومة "عقلانيّة"



القدس المحتلة /سما/

قال يائير لابيد رئيس كتلة "يش عتيد" معلقا على النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، إنه "في الوقت الحالي، ليس لدى نتنياهو 61 مقعداً، لكن كتلة التغيير لديها”.

وأضاف لبيد في خطاب متلفز “سننتظر النتائج النهائية، ولكن كما هي الحال الآن، لن تكون هناك حكومة قائمة على أصوات العنصريين ورهاب المثليين".

وأشار لبيد إلى أن بدأ التحدّث إلى قادة الأحزاب قائلا "سننتظر النتائج، لكنّنا سنبذل قصارى جهدنا لتشكيل حكومة معتدلة”.

وأظهرت النتائج لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ24، بعد فرز 89% من الأصوات، حصول المعسكر الداعم لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على 53 مقعدا، بنيما حصل المعسكر المعارض لنتنياهو على 55 مقعدا.

ويحتاج نتنياهو إلى غالبية من 61 نائباً على الأقلّ لتشكيل حكومة. بالمقابل يراهن لابيد على إبرام تفاهمات مع الأحزاب اليسارية والوسط، أو حتى مع تشكيلات من اليمين خاب أملها بنتنياهو.
وصوّت الإسرائيليون أمس الثلاثاء في الانتخابات الرابعة في غضون عامين، في ظل انقسام حادّ حول ما إذا كان ينبغي لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته البقاء في السلطة أم لا.

وشهد النهار الانتخابي إقبالاً منخفضاً من الناخبين، وتخلّله إطلاق صاروخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، في قصف هو الأول من نوعه منذ كانون الثاني/يناير.

ويأمل نتانياهو(71 عاماً) الذي تولّى منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل، تحقيق فوز جديد، على الرّغم من فشله بعد التجارب الثلاث الأخيرة في تشكيل حكومة غالبية مستقرّة ومواجهته ثلاث تهم قضائية تتعلق بالفساد.

#يائير لابيد #المعارضة الإسرائيلية #الانتخابات الاسرائيلية

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