اتفاق إسرائيلي مغربي للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري

القدس المحتلة /سما/

وقعت مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين والمغاربة العاملين بالقطاع الخاص خلال لقاء افتراضي الاثنين المنصرم، بالتوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية.



وقال موقع إسرائيل 24: إن كل من شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورون تومر، رئيس هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية، وجمعية مصنعي إسرائيل، ويوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، وقعوا على الاتفاق.



وسيعمل الجانبان، حسب الموقع، على توحيد الجهود لخلق نوع من التآزر القوي بين مجتمعات الأعمال المعنية الفاعلة في القطاعات الرئيسية، وإرساء فضاء لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها قطاع الاستيراد والتصدير والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيا.



وفي نهاية اللقاء قرر الطرفان، إنشاء مجلس أعمال ثنائي -مغربي إسرائيلي- من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الخاص وتبادل البعثات التجارية، وتنظيم لقاءات الأعمال، وإنشاء مقاولات مغربية في إسرائيل وأخرى إسرائيلية في المغرب.