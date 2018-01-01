  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتفاق إسرائيلي مغربي للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري

الأربعاء 24 مارس 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق إسرائيلي مغربي للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري



القدس المحتلة /سما/

وقعت مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين والمغاربة العاملين بالقطاع الخاص خلال لقاء افتراضي الاثنين المنصرم، بالتوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية.
 
وقال موقع إسرائيل 24: إن كل من شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورون تومر، رئيس هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية، وجمعية مصنعي إسرائيل، ويوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، وقعوا على الاتفاق.
 
وسيعمل الجانبان، حسب الموقع، على توحيد الجهود لخلق نوع من التآزر القوي بين مجتمعات الأعمال المعنية الفاعلة في القطاعات الرئيسية، وإرساء فضاء لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها قطاع الاستيراد والتصدير والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيا.
 
وفي نهاية اللقاء قرر الطرفان، إنشاء مجلس أعمال ثنائي -مغربي إسرائيلي- من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الخاص وتبادل البعثات التجارية، وتنظيم لقاءات الأعمال، وإنشاء مقاولات مغربية في إسرائيل وأخرى إسرائيلية في المغرب.

#المغرب #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

وفاة الطبيب "محمد أبو رويضة" خلال عمله بمستشفى الأقصى وسط القطاع

منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

الطقس:منخفض جوي بارد وماطر

نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم

الأخبار الرئيسية

الرياعية الدولية

لأول مرة منذ 2018.. "الرباعية" تلتقي لبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية

مصرع

استشهاد عامل فلسطيني من الضفة بيافا

وزارة الصحة: 23 حالة وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1665 حالة تعافٍ

حماس : خلال أقل من يومين سنعلن آلية مشاركتنا بالانتخابات

نتنياهو

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

اعلان سما رسائل