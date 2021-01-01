  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

“انتصار كبير لليمين”... أول تعليق لنتنياهو على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

الأربعاء 24 مارس 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
“انتصار كبير لليمين”... أول تعليق لنتنياهو على نتائج الانتخابات الإسرائيلية



القدس المحتلة /سما/

تصدّر حزب الليكود اليميني الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو نتائج انتخابات الكنيست الـ24 التي جرت أمس الثلاثاء في إسرائيل، وهي الرابعة في غضون سنتين.

وأكّد نتنياهو أمام أنصاره في مقرّ الليكود أنّ حزبه “صار أول حزب في إسرائيل يتقدّم بفارق 30% عن الحزب الثاني، وهذه أكبر فجوة” في تاريخ الانتخابات في إسرائيل".
 
وقال نتنياهو "يجب أن لا تحصل بأي شكل من الأشكال انتخابات خامسة”.

وأظهرت الاستطلاعات أن نتنياهو سيكون الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن من دون أي ضمانات، إذ إنّ الأمر رهن بمدى قدرته على تشكيل ائتلاف يحظى بالغالبية في الكنيست.

ووصف نتنياهو النتائج الأولية بأنها “انتصار كبير لليمين”، وشكر الناخبين على تحقيقهم “انتصاراً كبيراً لليمين والليكود”.

وأضاف نتنياهو “مثلما جلبت اللّقاحات لإسرائيل، سأجلب لإسرائيل حكومة متينة وقوية ستخدم كل مواطنيها”، وزعم  أنّ “إسرائيل هي بطلة العالم في الانتصار على كورونا وتمثّل نموذجاً يحتذى” في هذا المجال.

وهنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مواطنيه بمناسبة قرب حلول عيد الفصح اليهودي في 27 من الشهر الجاري، وقال “هل تذكرون كيف كنّا تحت الإغلاق في العيد، لكنّنا سنحتفل في هذا العيد كالمعتاد؟”، معتبراً أنّ “إسرائيل هي الدولة الأولى في العالم التي خرجت من كورونا”.

لكنّ تصدّر الليكود الانتخابات لا يعني أنّ نتنياهو سيكون حكماً رئيس الحكومة المقبلة، إذ إنّ الأمر رهن بالتحالفات التي سيتمكّن من صوغها.

هذا وأظهرت النتائج لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ24، بعد فرز 89% من الأصوات، حصول المعسكر الداعم لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على 53 مقعدا، بنيما حصل المعسكر المعارض لنتنياهو على 55 مقعدا.

#بنيامين نتنياهو #الاحزاب الاسرائيلية #اليمين الاسرائيلي #الانتخابات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

وفاة الطبيب "محمد أبو رويضة" خلال عمله بمستشفى الأقصى وسط القطاع

منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

الطقس:منخفض جوي بارد وماطر

نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم

الأخبار الرئيسية

مصرع

استشهاد عامل فلسطيني من الضفة بيافا

وزارة الصحة: 23 حالة وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1665 حالة تعافٍ

حماس : خلال أقل من يومين سنعلن آلية مشاركتنا بالانتخابات

نتنياهو

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

الصين: نخطط لدعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات سلام في بكين

اعلان سما رسائل