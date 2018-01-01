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هل أصبح منصور عباس بيضة القبان في تشكيل الحكومة؟

الأربعاء 24 مارس 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل أصبح منصور عباس بيضة القبان في تشكيل الحكومة؟



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، اليوم الأربعاء، إن حزبه بعد تجاوزه نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية، لن يكون في جيب أي من الأطراف.
 
وأشار عباس في حديث لإذاعة 103 العبرية، إلى أنه لا توجد حاليًا أي اتصالات مع أي من الأطراف.
 
وأضاف "يجب على كل من يريد منع إجراء انتخابات خامسة أن يتواصل معنا، نحن مستعدون للاتصال بالطرفين، ومع أي شخص يريد تشكيل حكومة ويعتبر نفسه رئيس وزراء المستقبل".

وأعلن عباس أنه مستعد لمنح الائتلاف الحكومي القادم شبكة أمان خارجية مقابل تلبية احتياجات المجتمع العربي.
 
وقال مقرب للقائمة العربية الموحدة إنه بدأت منذ الليلة الماضية اتصالات بين عباس وبين رئيس يش عتيد يائير لبيد، وأضاف المصدر لإذاعة ( كان ) انهما سيلتقيان في الأيام القريبة.

من جهته قال ميكي زوهار من حزب الليكود، إن حزبه لن يشكل حكومة تعتمد على عباس، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤل اتجاه الوصول لكتلة يمينية خالصة تعمل على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

#القائمة العربية الموحدة #منصور عباس #الانتخابات الاسرائيلية #المجتمع العربي

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