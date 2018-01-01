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إدارة الجامعة الإسلامية تشكل مجلس طلبة بالتزكية.. والأطر الطلابية ترفضه

الأربعاء 24 مارس 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة الجامعة الإسلامية تشكل مجلس طلبة بالتزكية.. والأطر الطلابية ترفضه



غزة /سما/

رفضت الاطر الطلابية في الجامعة الاسلامية بغزة، قرار تعيين ادارة الجامعة لمجلس طلبة جديد بنظام التزكية.

وأعربت الأطر الطلابية عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لهذا القرار الذي وصفته بأنه "حرمان للعملية الديمقراطية"، ومحاولة تمريره وتنفيذه وتثبيته على الطلبة دون تشاور مع الاطر الطلابية في داخل الجامعة.

وأكدت الأطر رفضها المطلق لكل محاولات شرعنة تشكيل مجلس اتحاد طلبة جديد بنظام التزكية، وخلق أجسام غير قانونية، مما يشكل خرق لدستور مجلس الطلبة.

وقالت إن هذا القرار يعبر عن انحياز ادارة الجامعة لصالح فئة حزبية واحدة وتفرد باتخاذ القرارات الخاصة بالطلبة دون الرجوع لممثلي الطلاب من الاطر الطلابية.

ودعت لضرورة اجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم 2% التي توافقت عليها كافة الاطر الطلابية مسبقاً.

وحملت الأطر الطلابية ادارة الجامعة مسؤولية هذا القرار وندعوها للتراجع الفوري عنه، مؤكدين على حرصهم الكامل على استمرار المسيرة التعليمية داخل الجامعة والدفاع عن حقوقنا الطلابية.

ووصفت القرار بانه يتنافى مع الاجواء الايجابية التي يعيشها الشارع الفلسطيني في ظل اجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.

#الجامعة الإسلامية #مجلس طلبة #غزة

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