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نقابة الأطباء : وقف العمل في كامل مرافق وزارة الصحة الاحد المقبل

الأربعاء 24 مارس 2021 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء : وقف العمل في كامل مرافق وزارة الصحة الاحد المقبل



رام الله/سما/

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء يوم الأربعاء، عن وقف العمل بشكل كامل في كافة مرافق وزارة الصحة الأحد المقبل.

وأكدت النقابة، أن الدوام يوم الخميس يكون للمناوبين فقط في المستشفيات مع توقف كامل للعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومباني وزارة الصحة.

ونوهت إلى أن ذلك احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبها من قبل الحكومة، موضحًة: "وثقنا في الحكومة التي طعنت وتجاهلت كل الاتفاقيات، والتفاهمات التي وقعت بين النقابة وبينها".

وأكدت النقابة، توافقنا قبل عام ووقعنا مع الحكومة اتفاقًا كان من المفروض أن ينفذ قبل عدة أشهر ولكن لم ينفذ، عدنا وتوافقنا قبل أسبوعين؛ لتنفيذ الاتفاقية على قسيمة هذا الشهر ولكن لا عهد لمن امتهن سياسة المماطلة".

ولفتت إلى أن النقابة اجتمعت مؤخراً مع الحكومة من أجل التأكيد على التنفيذ، موضحةً أنه ثبت أن ما تقوم به هذه الحكومة من مراوغة وتتنصل من كل اتفاق.

وأكدت النقابة، على أنها ستقوم بفتح أبواب بيوتهم لتقديم كل ما يمكن تقديمه من خدمات طبية مجانا لجميع المواطنين، محملةً الحكومة المسؤولية أمام الشعب ولتضع خططها التي تراها مناسبة لعلاج المرضى داخل مراكزها.



ني

#نقابة الاطباء #وزارة الصحة الفلسطينية #وقف العمل

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