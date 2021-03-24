الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس جمال الطويل بعد ساعات من اعتقاله

البيرة/سما/

بعد ساعات من اعتقاله..أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 24-3-2021 عن القيادي في حركة حماس الشيخ جمال الطويل بعد ساعات من اعتقاله فجرا من منزله في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

يُشار إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت القيادي الطويل من منزله في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، بعد حوالي أسبوعين من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

ويعتبر الطويل أحد قيادات حركة "حماس" في البيرة، ومستهدف بشكل مستمر من سلطات الاحتلال، حيث اعتقل عدة مرات وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 14 عامًا.

يذكر أن حركة حماس أدانت في بيان لها حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الليلة الماضية، وطالت عددًا من الأسرى المحررين، بينهم القياديان في الحركة جمال الطويل وباجس نخلة.

وأكدت حماس أن حملات الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال وتطال أبناء الحركة وقياداتها، لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات الفلسطينية، بل ستزيدنا إصرارًا على مواصلة الطريق نحو ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية.