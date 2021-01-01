استشهاد عامل فلسطيني من الضفة بيافا

يافا /سما/

استشهد عامل، في العشرينيات من عمره، من منطقة رام الله مصرعه متأثرا بجروحه إثر سقوطه في بئر بعد مطاردة عناصر الشرطة له خلال عمله في مدينة يافا، اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن عناصر الشرطة طاردت العامل بعد مداهمة ورشة بناء في يافا، ما أدى إلى سقوط العامل داخل بئر بعمق عشرات الأمتار ومصرعه في المكان.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 12:43 حول سقوط عامل من علو في ورشة بناء بتل أبيب، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

ومما يذكر أن العمال من الضفة الغربية يتعرضون لمعاملة مهينة وقاسية لا تعرف للإنسانية معنى ولا تمنح الإنسان احترامه وهم يسعون جاهدين لتوفير لقمة العيش الكريم لأطفالهم وأسرهم، في مكان بعيد عنهم.

هذا، وتشهد البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، حملات مكثفة للبحث عن العمال، وتحولت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة وجنود من حرس الحدود لهم، وتعتقل الشرطة بشكل شبه يومي عمالا من الضفة الغربية دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.