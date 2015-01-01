  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر : سفاح الجيزة خلال جلسة النطق بالحكم عليه بالاعدام.. فيديو

الأربعاء 24 مارس 2021 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : سفاح الجيزة خلال جلسة النطق بالحكم عليه بالاعدام.. فيديو



القاهرة/سما/

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم، قذافي فرج، المشهور بـ"سفاح الجيزة"، مرتكب أغرب جرائم قتل في مصر، بالإعدام شنقا، بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار.


وفي جلسة ماضية، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي شرحت الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المتهم فى ارتكاب جريمته الشنعاء بقتل صديق عمره، بعد استيلائه على أمواله ودفنه داخل شقة يمتلكها المجني عليه في بولاق الدكرور.

وشهدت الجلسة أول ظهور لسفاح الجيزة، في قفص الاتهام لمحاكمته بالتهم المنسوبة إليه وبارتكاب عدة جرائم قتل مختلفة.

 وأحال النائب العام المصري، حمادة الصاوي، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدا أربعة أشخاص - هم زوجته وسيدتان ورجل - مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 ، وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

#سفاح الجيزة #اعدام سفاح الجيزة #جرائم قتل #مصر #اعدام رضا عبد اللطيف #اعدام قذافي فرج

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

عباس وهنية متقاربان..الانتخابات الفلسطينية: استطلاع للرأي العام يُظهر تقدم شعبية "فتح" على "حماس"

حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

وفاة الطبيب "محمد أبو رويضة" خلال عمله بمستشفى الأقصى وسط القطاع

منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

الطقس:منخفض جوي بارد وماطر

نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 23 حالة وفاة و2032 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1665 حالة تعافٍ

حماس : خلال أقل من يومين سنعلن آلية مشاركتنا بالانتخابات

نتنياهو

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات .. تراجع معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدا

الصين: نخطط لدعوة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات سلام في بكين

بعد فرز 89% من الأصوات : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5

اعلان سما رسائل