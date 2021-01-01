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شاهد.. تحديث الخارطة الوبائية لمصابي كورونا في قطاع غزة

الأربعاء 24 مارس 2021 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. تحديث الخارطة الوبائية لمصابي كورونا في قطاع غزة



غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخارطة الوبائية لمصابي فيروس "كورونا" في محافظات القطاع، ليوم الأربعاء 24 آذار/ إبريل 2021.

يشار إلى أنّ الوزارة، أعلنت صباح اليوم، عن تسجيل حالتي وفاة، و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أنّه تم تسجيل 149 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، مُوضحةً أنّ إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 60294 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3806 حالة، وإجمالي المتعافين 55897 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 591 حالة.



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